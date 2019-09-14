Киев не ставит цели сделать России больно, заявил глава МИД Украины

Глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что Киев не ставит своей целью «сделать России больно». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский, парламент и правительство действуют сообща, и Россия не может не считаться с этим.

«Мы представляем монолитную силу, которая понимает, каково будущее Украины и как этого достичь», — пояснил Пристайко.

Он также добавил, что санкции против российского государства не являются самоцелью для властей Украины.

Министр подчеркнул, что цель страны — не сделать России больно, а наладить с ней отношения.

Ранее Украина отказалась от полной амнистии участников конфликта в Донбассе.