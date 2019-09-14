Киев не ставит цели сделать России больно, заявил глава МИД Украины
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Глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что Киев не ставит своей целью «сделать России больно». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский, парламент и правительство действуют сообща, и Россия не может не считаться с этим.
«Мы представляем монолитную силу, которая понимает, каково будущее Украины и как этого достичь», — пояснил Пристайко.
Он также добавил, что санкции против российского государства не являются самоцелью для властей Украины.
Министр подчеркнул, что цель страны — не сделать России больно, а наладить с ней отношения.
Ранее Украина отказалась от полной амнистии участников конфликта в Донбассе.