Клинцевич прокомментировал идею украинского министра изменить учебники

Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал идею главы украинской Минобрнауки Анны Новосад изменить учебники, в которых говорится о дружбе Украины и России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский политик назвал стремление Новосад конъюнктурной и выразил сожаление, что именно глава министерства образования и науки Украины выступила с подобным заявлением.

«Образование и тем более наука категорически не терпят скоропалительных оценок, продиктованных к тому же политической конъюнктурой», — сказал Клинцевич.

Сенатор напомнил, что за прошедшие 350 лет украинские и российские народы жили в одном государстве, «когда все беды и радости делились пополам».

«Я уже не говорю об общих исторических корнях. Это в генетической памяти народов», — заключил Клинцевич.

При этом он посоветовал Новосад сменить профессию, так как, по его мнению, ей не удастся перечеркнуть общее прошлое народов.

Ранее сообщалось, что власти Украины предложили изменить учебники, в которых Россию называют другом.