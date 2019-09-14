Власти Украины предложили изменить учебники, в которых Россию называют другом

Глава министерства образования и науки Украины Анна Новосад заявила о необходимости внесения изменений в школьные программы и учебники, в которых говорится, что Россия является другом Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам революция 2013-2014 годов изменили политическую идентичность и политическое сознание общества в разных отношениях. И это необходимо отражать в учебниках.

«Я не могу сказать, что это очень просто, уже пять лет прошло после этих событий, и во многих учебниках до этого времени пишется, что Россия – друг Украины», — сказала Новосад.

Ранее сообщалось, что министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте.