Кравчук: Украина хотела дружить с Россией

Первый Украинский президент Леонид Кравчук рассказал, что украинская сторона хотела иметь дружеские отношения с Россией в 1991 году. Об этом он сказал в интервью Bihus.info.

Кравчук напомнил, что в 1991 году страна на референдуме о подтверждении «Акта провозглашения независимости Украины» голосовала за союз с российской стороной. По его словам, тогда проголосовали все, но каждый думал по-своему.

Экс-глава государства узнал у голосовавших о том, чего они ожидали от референдума, и услышал, что украинцы хотели независимости, но вместе с Россией.

«То есть, они не видели независимость как государство отдельное», — добавил Кравчук.

Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему Украина не начинает войну с Россией.