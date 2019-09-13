WSJ объяснил утечку о вывозе агента США из России

Газета The Wall Street Journal пишет, что сообщения об операции о якобы состоявшемся в 2017 году вывозе спецслужбами США своего агента из России могут быть выгодны ФБР.

Автор издания Кимберли Старссел отмечает, что существует тенденция, когда перед публикацией какого-либо доклада, который может опровергнуть сговор Дональда Трампа с РФ, силы ФБР организуют «сенсационную утечку.

Отмечается, что это следует иметь в виду, в разрезе «безответственных» публикаций о якобы существующем топовом шпионе в России.

Как утверждается, материалы о шпионе могли появиться перед публикацией доклада Минюста США о том, имелись ли у ФБР основания для слежки за предвыборным штабом Трампа.