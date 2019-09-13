В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять антироссийские санкции

В Кремле негативно восприняли слова главы Украины Владимира Зеленского о продлении антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, санкции — это «обоюдное оружие», которое не приносит пользу, а также противоречит международному праву. Кремль негативно относится к высказыванию украинского лидера.

«Нам гораздо больше импонируют слова, которые мы слышим из Киева о том, что там готовится детальная дорожная карта по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации положений минских договоренностей, — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал сохранить санкции против России.