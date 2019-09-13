МИД России возмутилось переносом памятника маршалу Коневу в Праге

В МИД России заявили, что Москва возмущена решением Праги перенести памятник маршалу Ивану Коневу в музей. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Российские дипломаты напомнили, что в мае 1945 года войска 1-го Украинского фронта под командованием Конева освободили Прагу от фашистских захватчиков. Также они выразили сожаление в связи с тем, что местное руководство не приняло в счет призыв общественности не допустить подобного развития событий.

В МИД назвали этот шаг нарушением положений Договора от 26 августа 1993 года (о дружбе и сотрудничестве).

«Принятое на муниципальном уровне решение способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьёзно омрачить их атмосферу и не останется без ответа», — говорится в сообщении.

При этом в Министерстве надеются, что инициаторы акции одумаются.

Ранее сообщалось, что посольство РФ возмутилось переносом памятника маршалу Коневу в Праге.