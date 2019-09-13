Порошенко напросился на свадьбу к освобожденному моряку вслед за Зеленским

Отец освобожденного в ходе обмена с Россией моряка Андрея Эйдера рассказал, что экс-президент Украины Петр Порошенко напросился на его свадьбу, передает сайт kp.ua.

По его словам, сначала Эйдер сам пригласил на свою свадьбу президента Украины Владимира Зеленского.

«Как я понял со слов Андрея, Порошенко сам проявил инициативу, а Зеленского Андрей приглашал самостоятельно. Петр Алексеевич спросил: «А меня на свадьбу пригласите?». Ну а Андрей и ответил: «Да», — рассказал отец Андрея Эйдера.

Свадьба состоится еще только через год, поскольку невесте пока что нет 18 лет. Торжество планируют сыграть в Одессе через год.