Мадуро объявил об открытии авиасообщения между Венесуэлой и РФ

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время мероприятия во дворце Мирафлорес в Каракасе, ноябрь 2018... Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время мероприятия во дворце Мирафлорес в Каракасе, ноябрь 2018...
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время мероприятия во дворце Мирафлорес в Каракасе, ноябрь 2018...
Manaure Quintero/Reuters

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в скором времени будет установлено прямое авиасообщение между венесуэльском столицей Каракасом и Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это будет сделано для того, чтобы молодежь имела возможность проводить каникулы в России.

При этом он не раскрыл какие-то другие подробности об установлении авиасообщения.

Ранее Мадуро передал послание российскому лидеру Владимиру Путину.

Он поблагодарил главу России, а также россиян за оказанную поддержку и помощь.