Мадуро объявил об открытии авиасообщения между Венесуэлой и РФ

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в скором времени будет установлено прямое авиасообщение между венесуэльском столицей Каракасом и Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это будет сделано для того, чтобы молодежь имела возможность проводить каникулы в России.

При этом он не раскрыл какие-то другие подробности об установлении авиасообщения.

Ранее Мадуро передал послание российскому лидеру Владимиру Путину.

Он поблагодарил главу России, а также россиян за оказанную поддержку и помощь.