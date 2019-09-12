Путин заявил, Россию не может возглавлять слюнтяй

Президент России Владимир Путин сказал, что слюнтяй не может возглавлять государство. Об этом сообщает РИА «Новости».

Слова прозвучали во время встречи с ополченцами из Дагестана, участвовавшими в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года.

Таким образом он отреагировал на слова одного из участников, который сказал, что в Дагестане гордятся таким президентом. Лидер отметил мужество и доброту людей.

«При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства - это само собой разумеется, это по-другому невозможно», - ответил Путин.

Также президент добавил, что «силы и мужество главе государства дают люди».

Ранее Путин назначил нового прокурора Москвы.