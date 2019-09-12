В Госдуме прокомментировали заявление главы ДНР о присоединении к РФ

Член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о присоединении ДНР к России, сообщает ФАН.

По мнению Затулина, на данный момент эти планы неактуальны, так как Россия придерживается минских соглашений, а они не предусматривают подобных действий.

«С другой стороны, мы-то призываем к выполнению минских соглашений, а Украина этого не делает», — сказал он.

При этом он отметил, что украинские граждане уже привыкли жить без Украины. Государство ничего не делает для республики, тем самым приближая точку невозврата Донбасса.

Ранее в ДНР заявили о желании стать частью России.