Путин рассказал, каким не может быть президент России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что во главе России не сможет стоять «слюнтяй». Об этом сообщает ФАН.
Соответствующие слова он произнес во время встречи с ополченцами из Дагестана, которые участвовали в боевых действиях против нападавших на республику банд террористов в августе-сентябре 1999 года.
«При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства — это само собой разумеется, это по-другому невозможно», — отреагировал лидер государства на слова одного из участников встречи о том, что регион гордится таким президентом, как Путин.
Ранее Путин прибыл в Дагестан в связи с 20-ой годовщиной отражения нападения банд террористов на республику.