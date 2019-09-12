ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России

Евросоюз объявил о продлении индивидуальных санкций в отношении России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Совета ЕС.

Согласно заявлению, индивидуальные санкции на шесть месяцев продлили против 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины.

Отмечается, что ограничительные меры теперь будут действовать до 15 марта 2020 года.

Как известно, санкции продлили против действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Ранее Евросоюз принял решение о продлении экономических санкций против России.