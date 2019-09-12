Рябков назвал историю со Смоленковым поводом для ухудшения отношений США и РФ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон использует как повод для ухудшения отношений с Москвой историю с Олегом Смоленковым, который якобы одновременно работал в Кремле и на ЦРУ. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению министра, американская сторона в очередной раз пытается найти способы для недоверия России.

«Это очередная попытка использовать «российский материал» и «российский повод» для того, чтобы нагнетать недоверие к нам в США», — сказал Рябков.

Известно, что Смоленков действительно несколько лет проработал в администрации президента России, но не имел контакт с главой государства.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности личной жизни американского шпиона.