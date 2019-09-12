Рябков назвал историю со Смоленковым поводом для ухудшения отношений США и РФ

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
«Газета.Ru»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон использует как повод для ухудшения отношений с Москвой историю с Олегом Смоленковым, который якобы одновременно работал в Кремле и на ЦРУ. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению министра, американская сторона в очередной раз пытается найти способы для недоверия России.

«Это очередная попытка использовать «российский материал» и «российский повод» для того, чтобы нагнетать недоверие к нам в США», — сказал Рябков.

Известно, что Смоленков действительно несколько лет проработал в администрации президента России, но не имел контакт с главой государства.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности личной жизни американского шпиона.