Трамп раскрыл причины увольнения Болтона

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что его помощник по нацбезопасности Джон Болтон делал за свою карьеру большие ошибки и промахи. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп начал с того, что Болтон ушел из-за того, что не смог общаться с различными важными людьми в Белом доме.

Еще одной причиной увольнения Болтона стало то, что он во время переговоров Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына говорил о «ливийской модели».

«Это было неправильное заявление. Посмотрите, что случилось с [ливийским лидером Муаммаром] Каддафи», — добавил Трамп.

По мнению президента США, эти слова Болтона повлияли на отношения двух стран.

Кроме того, разногласия между Трампом и Болтоном были по венесуэльскому кризису.

«Он совершил некоторые очень крупные ошибки», — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что российский сенатор Алексей Пушков увидел в отставке Болтана пользу для США.