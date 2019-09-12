Проникшую в имение Трампа китаянку с вредоносным ПО признали виновной

Жительницу Китая Юцьзин Чжан признали виновной в проникновении на территорию имения американского президента Дональда Трампа и в даче ложных показаниях. Об этом сообщает WPTV.

Присяжные вынесли свое решение после заседания и изучения всех фактов. Известно, что во время дачи показаний женщина говорила, что она не виновата и не лгала агентам Секретной службы страны, которые общались с ней.

«Я действительно думаю, что я фактически не сделала ничего плохого», — добавляла Чжан.

Теперь Чжан могут заключить под стражу на срок до шести лет.

Как отмечается, судьи вынесут приговор женщине 22 ноября. После отбывания наказания, китаянку депортируют на родину.

Ранее сообщалось, что китаянка с вредоносным ПО проникла на территорию имения Трампа. Это произошло в выходные, когда Трамп посещал курорт во Флориде. Чжан пыталась убедить охрану, что хочет воспользоваться бассейном, расположенным на территории Мар-а-Лаго. Как отмечается, ее фамилия совпала с той, что значится в списке членов закрытого клуба.