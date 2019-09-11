Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что под постановление попадут более 20 000 актов. Задача должна быть выполнена в срок до 15 ноября.

Так, в число аннулируемых документов войдут декрет Совета народных комиссаров от 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне» и постановление Совмина РСФСР 1978 года «Вопросы Всероссийского общества кролиководов и звероводов-любителей».

Отмечается, что данная реформа является частью изменений контрольно-надзорной деятельности (КНД). Ее основой станет полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований, отсечение устаревших и исключение дублирующих норм. Отдельное внимание будет уделено актуализации некоторых из них.

До этого отмечалось, что часть нормативов утратила силу еще в 2017 году. В частности, речь идет о потерявших актуальность постановлениях 1929-1989 годов.

Ранее Медведев заявил о продлении программы расселения ветхого жилья.