Медведев отменил советские акты

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на торжественном заседании международной конференции... Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на торжественном заседании международной конференции...
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на торжественном заседании международной конференции...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что под постановление попадут более 20 000 актов. Задача должна быть выполнена в срок до 15 ноября.

Так, в число аннулируемых документов войдут декрет Совета народных комиссаров от 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне» и постановление Совмина РСФСР 1978 года «Вопросы Всероссийского общества кролиководов и звероводов-любителей».

Отмечается, что данная реформа является частью изменений контрольно-надзорной деятельности (КНД). Ее основой станет полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований, отсечение устаревших и исключение дублирующих норм. Отдельное внимание будет уделено актуализации некоторых из них.

До этого отмечалось, что часть нормативов утратила силу еще в 2017 году. В частности, речь идет о потерявших актуальность постановлениях 1929-1989 годов.

Ранее Медведев заявил о продлении программы расселения ветхого жилья.