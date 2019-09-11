В Кремле рассказали о будущем отношений США после отставки Болтона

<img src="//img.gazeta.ru/files3/939/12151939/upload-RIAN_5712171.HR-pic905-895x505-48194.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не скорректирует отношения Москвы и Вашингтона, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что отставка Болтона является исключительно внутренним делом США.

«Не думаем, что присутствие или отставка какого-то отдельно взятого даже столь высокопоставленного чиновника может каким-то серьезным образом повлиять на корректировки в американской внешней политике», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля «в одиночку» наладить отношения двух стран не получится.

«Это можно сделать только вдвоем, вот как раз на такую взаимность мы и надеемся, что рано или поздно такая политическая воля будет проявлена», — отметил Песков.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не ведет к нормализации отношений между странами.