В Кремле рассказали о будущем отношений США после отставки Болтона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не скорректирует отношения Москвы и Вашингтона, передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что отставка Болтона является исключительно внутренним делом США.
«Не думаем, что присутствие или отставка какого-то отдельно взятого даже столь высокопоставленного чиновника может каким-то серьезным образом повлиять на корректировки в американской внешней политике», — сказал Песков.
По словам представителя Кремля «в одиночку» наладить отношения двух стран не получится.
«Это можно сделать только вдвоем, вот как раз на такую взаимность мы и надеемся, что рано или поздно такая политическая воля будет проявлена», — отметил Песков.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не ведет к нормализации отношений между странами.