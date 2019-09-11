СМИ: шпион Смоленков имел доступ к «чувствительной» информации
Олег Смоленков, которого СМИ считают предполагаемым шпионом США в РФ, проработал в Кремле не менее пяти лет, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости» о ссылкой на источник, близкий к спецслужбам.
По информации издания, Смоленков проработал в Кремле не менее пяти лет.
Отмечается, что в ходе работы он мог иметь доступ к «чувствительной» информации, в том числе к данным спецслужб.
При этом отмечается, что у него не было допуска к секретным данным, но он мог узнавать информацию от коллег.
Ранее сообщалось, что СМИ показали фото роскошного дома Смоленкова в США.