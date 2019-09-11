Меркель призвала ЕС не надеяться на защиту США
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что США больше не будут автоматически защищать Европу, передает ТАСС.
Об этом он рассказала в Бундестаге во время обсуждения бюджета на 2020 год.
Европе нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, считает канцлер ФРГ.
«Европа связана ценностями с США. Но больше нет автоматизма в том, что они будут играть роль защитника Европы», — заявил Меркель.
Ранее сообщалось, что Трамп довел Меркель до смеха на пресс-конференции.
Ранее