Трамп снял с должности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в твиттере о том, что отправил в отставку с поста советника по нацбезопасности Джона Болтона.
Он написал, что накануне заявил о своем намерении Болтону, после чего он сам подал в отставку.
«Его услуги в Белом доме более не нужны. Я категорически не согласен со многими его предложениями, как и другие сотрудники моей администрации», — сообщил Трамп.
В завершении публикации американский лидер поблагодарил экс-советника за службу.
Отмечается, что сам Болтон ответил Трампу также постом. В нем он сообщил, что сам выразил желание подать в отставку в беседе с глаВой США.
«Я предложил уйти в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: «Давай поговорим об этом завтра», - написал Болтон на своей странице в твиттере.
Ранее Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией.