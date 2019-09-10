Трамп снял с должности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в твиттере о том, что отправил в отставку с поста советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Он написал, что накануне заявил о своем намерении Болтону, после чего он сам подал в отставку.

«Его услуги в Белом доме более не нужны. Я категорически не согласен со многими его предложениями, как и другие сотрудники моей администрации», — сообщил Трамп.

В завершении публикации американский лидер поблагодарил экс-советника за службу.

Отмечается, что сам Болтон ответил Трампу также постом. В нем он сообщил, что сам выразил желание подать в отставку в беседе с глаВой США.

«Я предложил уйти в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: «Давай поговорим об этом завтра», - написал Болтон на своей странице в твиттере.

Ранее Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией.