Крисси Тейген и Джон Леджен раскритиковали Трампа в соцсети

Американская модель Крисси Тейген и ее супруг музыкант Джон Ледженд раскритиковали президента США Дональда Трампа в соцсети после его провокационного сообщения.

Как отмечается, в ночь на 9 сентября президент прокомментировал на своей странице в твиттере реформу уголовных наказаний и вскользь принизил стремление артиста распространить информацию о реформе среди граждан.

Трамп отметил, что все те, кто ранее настаивал на реформе, в том числе экс-президент Барак Обама, так и не осуществил ее, и именно он добился успеха. Далее он упомянул в своей заметке музыканта.

«Люди, которые практически не имели к нему никакого отношения, принимают похвалы… Музыкант Джон Ледженд и его жена с поганым ртом не устают повторять, как все здорово. Но их не было рядом, когда нам нужна была помощь», — написал Трамп.

Тейген и Ледженд отреагировали на подобные заявлений американского лидера.

«Представьте президента большой страны, который коротает воскресный вечер в надежде, что его кто-нибудь похвалит», — написал Ледженд.

Крисси Тейген высказалась жестче.

«Я смеюсь над тем, что он упомянул меня, потому что он не может не быть мерзавцем», — написала Тейген.

Ранее сообщалось, что певица Рианна назвала Трампа «аморальной свиньей».