В ЛДПР назвали бредом заявления ФБК об успехе партии благодаря «умному голосованию»

Высказывания одного из руководителей общественной организации «Фонд борьбы с коррупцией» Леонида Волкова о том, что успех кандидатов в депутаты Законодательной думы Хабаровского края, где лидирует ЛДПР, обусловлен «умным голосованием», являются попыткой приписать себе чужие достижения. Об этом в воскресенье заявил ТАСС глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев.

«Полный бред то, что говорит товарищ Волков. Хочется ему сказать, что не надо приписывать себе чужие успехи. Победа ЛДПР в Хабаровском крае обусловлена лишь одним - поддержкой избирателя, за что мы ему и благодарны», - сказал Лебедев.

Он напомнил, что год назад на выборах губернатора края победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. «По истечении этого года избиратель увидел, что сделал это не зря. И то, что сейчас происходит в Хабаровском крае, - [по предварительным данным] 19 депутатов из 24 в заксобрании будут представители ЛДПР - говорит о том, что Сергей Фургал как представитель партии работает качественно и хорошо», - убежден Лебедев.

«А товарищу Волкову я могу сказать, что ни он, ни кандидат, которого он представляет, ни вообще все кандидаты, которые соединены в одно целое под этой личиной, никогда в нашей стране не имели, не имеют и вряд ли когда-то будут иметь рейтинг выше 5%. Поэтому присваивать себе 80% не стоит», - продолжил политик. «Единственное, что они все умеют делать, - фальсифицировать подписи при их сборе за кандидатов, защищаться детьми и тащить их на несанкционированные митинги и, вот как сейчас выясняется, приписывать себе чужие успехи», - добавил он.

«Поэтому то, что происходит [в Хабаровском крае], - исключительно победа ЛДПР», - резюмировал Лебедев.

Волков ранее в своем Twitter заявил, что на выборах в Законодательную думу Хабаровского края по округам из 24 кандидатов «умного голосования» победили и стали депутатами 19 (почти 80%)».