В конгрессе США выступили против возвращения России в G7

Члены Конгресса США выступили против возвращения России в «Большую семерку» (G7) до тех пор, пока продолжается конфликт на Донбассе и Крым включен в состав российского государства. Об этом сообщает RT со ссылкой на резолюцию, внесенной членом Демократической партии Альбио Сайресом.

Как отмечается, США призвали всех лидеров саммита выступить против восстановления в клубе России.

«Если президент Трамп игнорирует условия, установленные международным сообществом в вопросе присоединения России к формату G7, он идёт против принятых в США законов и консенсуса международного сообщества», — заявил Сайрес.

По словам конгрессменов, Россия может вернуться в «Большую семерку» лишь тогда, когда она примет «нормы и стандарты свободных, демократических обществ, которых придерживаются страны-участницы».

Ранее сообщалось, что госсекретарь Майк Помпео заявил, что администрация США будет работать над возвращением России в G7.