Глава Крыма пригласил Зеленского на полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому побывать на Крымском полуострове, передает «Крым24».

По его словам, политикам на Украине следует признать, что полуостров входит в состав России и так будет всегда.

«Чем быстрее они к этому придут — тем легче будет Украине и нам», — сказал Аксенов.

Он добавил, что у Зеленского в Крыму своя квартира, а ему самому стоит приехать в регион и услышать мнение людей. Поступать нужно так, как хотят местные жители.

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.