Трамп перенаправил средства из программы сдерживания России на стену с Мексикой
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Президент США Дональд Трамп перевел $771 млн из программы по военно-политическому сдерживанию России на строительство стену у границы с Мексикой, заявил лидер Чак Шумер, сообщает РИА «Новости».
По словам Шумера, Трамп «забирает» $771 млн из Европейской оборонной инициативы.
Шумер отметил что, оборонная инициатива была спланирована так, «чтобы реагировать на российскую агрессию в Европе».
Лидер демократов также заявил, что Трамп «медленно продвигается» в вопросе о военной помощи Украине.