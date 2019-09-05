Трамп перенаправил средства из программы сдерживания России на стену с Мексикой

Президент США Дональд Трамп перевел $771 млн из программы по военно-политическому сдерживанию России на строительство стену у границы с Мексикой, заявил лидер Чак Шумер, сообщает РИА «Новости».

По словам Шумера, Трамп «забирает» $771 млн из Европейской оборонной инициативы.

Шумер отметил что, оборонная инициатива была спланирована так, «чтобы реагировать на российскую агрессию в Европе».

Лидер демократов также заявил, что Трамп «медленно продвигается» в вопросе о военной помощи Украине.