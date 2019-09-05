Путин исполнил желание Медведчука

Российский президент Владимир Путин исполнил желание главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Виктора Медведчука и встретился с ним. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, их встреча прошла на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Медведчука, стороны обсудили множество вопросов, но больше всего времени было уделено вопросу обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной.

Однако украинский политик отказался уточнять подробности их разговора с Путины.

«Все будет тогда, когда будет объявлено об окончательной дате обмена», — добавил Медведчук.

Ранее сообщалось, что Медведчук захотел встретиться с Путиным.