Киевский суд освободил «ценного свидетеля» по делу МН17

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха, которого украинские СМИ называли «ценным свидетелем» по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, суд выпустил Цемаха под личное поручительство.

Отмечается, что суд обязал его явиться по первому требованию.

Ранее нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне «ценного свидетеля» Владимира Цемаха.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.