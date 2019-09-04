Кличко счел свое увольнение незаконным

Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского правительства о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА), сообщает ФАН.

«Правительство сдеало шаг, чтобы в столице было двоевластие, по сути, прямое президентское управление... То, что происходит, - незаконно», — заявил Кличко.

Он также сказал, что данное решение является неконституционным,. По закону, решение об увольнении его с должности главы КГГА могут принять только киевляне.

Кличко такжедобавил, что будет баллотироваться в мэры Киева на выборах 2020 года. Он обосновал это желанием реализовать проекты и изменения, которые были начаты.

Ранее кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко.