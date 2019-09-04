Кабмин Украины уволил Ульяну Супрун

Кабинет министров Украины уволил Ульяну Супрун с должности первого замминистра здравоохранения, сообщает РИА «Новости».

О таком решении, принятом на заседании, сообщил премьер страны Алексей Гончарук.

Он добавил, что помимо Супрун был уволен ее заместитель Александр Линчевский.

Гончарук отметил, что эти увольнения не являются политическими, а «просто технически меняется команда» при новом министре.

13 августа под офисом украинского лидера Владимира Зеленского собрались несколько сотен человек с требованием отправить в отставку и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.