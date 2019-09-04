Кабмин Украины уволил Ульяну Супрун
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Кабинет министров Украины уволил Ульяну Супрун с должности первого замминистра здравоохранения, сообщает РИА «Новости».
О таком решении, принятом на заседании, сообщил премьер страны Алексей Гончарук.
Он добавил, что помимо Супрун был уволен ее заместитель Александр Линчевский.
Гончарук отметил, что эти увольнения не являются политическими, а «просто технически меняется команда» при новом министре.
13 августа под офисом украинского лидера Владимира Зеленского собрались несколько сотен человек с требованием отправить в отставку и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.