Глава администрации Зеленского пародировал Порошенко во время его выступления

Глава администрации украинского лидера Андрей Богдан пародировал экс-главу Украины Петр Порошенко в ходе его выступления в Раде. Об этом сообщают «Вести».

На видеозаписи, выложенной в соцсетях, видно, как на протяжении выступления Порошенко Богдан периодически поднимал руки вверх на манер бывшего президента страны, а также смеялся и строил гримасы.

Причем на кадрах видно, как рядом с Богданом сидел глава Украины Владимир Зеленский, который еле сдерживался, чтобы не рассмеяться.

Ранее в Сети спародировали нелепое выступление Порошенко.