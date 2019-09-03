Посольство назвало неприемлемыми слова Джонсона о Второй мировой

Посольство России в Британии выпустило заявление, в котором резко осудило заявление премьера Бориса Джонсона касательно Второй мировой войны, передает РИА «Новости»

Борис Джонсон в своем обращении высказался, что действия СССР в Польше в 1939 году не отличались от политики нацисткой Германии. Он также заявил, что поляки оказались «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».

В свою очередь посольство России назвало подобное сравнение удивительным и категорически неприемлемым, тем более в преддверии 80-летия с начала войны.

Диппредставительство напомнило, что действия британских властей того времени сыграли на руку нацистам, и мешали СССР при попытках защитить Польшу.

В посольстве добавили, что большинство как россиян, так и британцев чтут память жертв и ценят сотрудничество между странами.