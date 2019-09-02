Путин высказался об увольнении назвавшей россиян быдлом и бичами чиновницы

Президент России Владимир Путин заявил, что ждет решения от губернатора Иркутской области об увольнении чиновницы, которая оскорбила пострадавших от паводка жителей Тулуна, сообщает ФАН со ссылкой на местные СМИ.

По мнению российского лидера, такие люди должна увольняться. Путин также подчеркнул, что если чиновница оскорбила жителей Тулуна, то «она непорядочный человек».

«Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», — сказал Путин.

До этого стало известно, что аудиозапись, на котором женский голос нелицеприятно отзывается о жертвах паводков, появился в Сети в августе. В описании к видео было указано, что голос принадлежит Алашкевич.

Ранее Путин раскритиковал работу чиновников Иркутской области.