Минобороны РФ: ВСУ потеряли за сутки около 1 140 военных в зоне СВО
Yan Dorbronosov/Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях специальной военной операции (СВО) составили за сутки около 1 140 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в зоне ответственности группировки Вооруженных сил России «Север» украиснкая армия потеряла более 195 военнослужащих, в зоне ответственности группировки «Запад» — до 160 бойцов, в зоне «Юга» — до 130, в зоне «Центра» — более 335, в зоне «Востока» — более 265, а в зоне «Днепра» — свыше 55 военных.

27 марта глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что батальон «Ваха» в составе спецназа «Ахмат» поразил блиндаж и пункт временной дислокации украинских военнослужащих на Харьковском направлении. В результате ударов объекты ВСУ прекратили свое существование.

В тот же день в пресс-службе министерстве обороны РФ рассказали, что военнослужащие страны взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской области. Речь идет о селах Песчаное и Шевяковка. В сражениях за них участвовали подразделения группировки российских войск «Север».

Ранее в Харьковской области пропало целое подразделение ВСУ.

 
