Мерц высмеял план Макрона по отправке военных кораблей на Ближний Восток

Канцлер Германии Фридрих Мерц иронично высказался по поводу готовности Парижа направить в Ормузский пролив военно-морскую миссию. Об пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Франция планирует. Это всегда звучит несколько грандиознее, чем оказывается на самом деле», — сказал Мерц во время дискуссии, организованной изданием.

По его мнению, Париж не способен гарантировать мир на Ближнем Востоке, не прибегнув к помощи других европейских стран.

В начале марта Макрон объявил о планах по переброске «около дюжины» своих кораблей и атомного авианосца «Шарль де Голль» к побережью Кипра для защиты союзных сил на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. В настоящее время Ормузский пролив открыт для стран, не участвующих в войне с Ираном, заявляют иранские власти. На долю этой судоходной артерии приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее в Иране рассказали о последствиях в случае проведения США операции в Ормузском проливе.