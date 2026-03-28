Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Культура

Лобода после крушения карьеры уронила ценник на концерты

Певица Лобода снизила гонорар за корпоративы до 11 млн рублей
lobodaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинская певица Светлана Лобода после крушения карьеру уронила ценник на корпоративы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, 43-летняя звезда снизила ценник примерно на 4 млн рублей — до 11 млн рублей (€120 тысяч).

В ее райдере, продолжает Shot, премиальный автомобиль с водителем в маске, перчатках и без одеколона; грузовик для вещей; номер в элитном отеле с увлажнителем воздуха, морской солью для ванны и ног, экзотическими фруктами и морепродуктами.

В гримерке у артистки должны быть четыре пары носков стоимостью более 3 тысяч рублей.

Издание утверждает, что билеты на европейские концерты Лободы продаются не активно: тур запланирован в 21 европейских городах, и билеты раскуплены только в небольшом населенном пункте в Польше.

Недавно Светлана Лобода сравнила ситуацию со своей карьерой с «падением с большой высоты».

До начала специальной военной операции на Украине Лобода активно выступала в России, но весной 2022-го певица поддержала Украину и покинула Россию. Артистка проживала в Литве и периодически обращалась к своим подписчикам в социальных сетях на русском языке.

В январе 2026-го Telegram-канал Mash утверждал, что Светлану Лободу призвали признать террористкой и экстремисткой после частного корпоратива на Пхукете.

Ранее Светлану Лободу раскритиковали за концерт в Майами.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!