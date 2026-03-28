Лобода после крушения карьеры уронила ценник на концерты

Украинская певица Светлана Лобода после крушения карьеру уронила ценник на корпоративы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, 43-летняя звезда снизила ценник примерно на 4 млн рублей — до 11 млн рублей (€120 тысяч).

В ее райдере, продолжает Shot, премиальный автомобиль с водителем в маске, перчатках и без одеколона; грузовик для вещей; номер в элитном отеле с увлажнителем воздуха, морской солью для ванны и ног, экзотическими фруктами и морепродуктами.

В гримерке у артистки должны быть четыре пары носков стоимостью более 3 тысяч рублей.

Издание утверждает, что билеты на европейские концерты Лободы продаются не активно: тур запланирован в 21 европейских городах, и билеты раскуплены только в небольшом населенном пункте в Польше.

Недавно Светлана Лобода сравнила ситуацию со своей карьерой с «падением с большой высоты».

До начала специальной военной операции на Украине Лобода активно выступала в России, но весной 2022-го певица поддержала Украину и покинула Россию. Артистка проживала в Литве и периодически обращалась к своим подписчикам в социальных сетях на русском языке.

В январе 2026-го Telegram-канал Mash утверждал, что Светлану Лободу призвали признать террористкой и экстремисткой после частного корпоратива на Пхукете.

Ранее Светлану Лободу раскритиковали за концерт в Майами.