В Иране заявили о нанесении сильного урона убежищам армии США в ОАЭ

Зольфагари: КСИР нанес сильный урон убежищам армии США с 500 солдатами в них
Воздушно-космические силы (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли мощный урон двум убежищам американской армии в Дубае, где находились более 500 военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, передает IRIB.

По его словам, удары наносились ракетами и беспилотниками. Зольфагари уточнил, что в первом убежище прятались более 400 американских военных, во втором — более 100.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

По данным агентства Bloomberg, ОАЭ и Саудовская Аравия «теряют терпение» из-за иранских атак, уже затронувших порты, энергетические объекты и аэропорты. Источники утверждают, что эти два государства рассматривают возможность вступления в военный конфликт с Ираном.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
