Во Владикавказе психолога обвинили в развращении детей с особенностями развития

Во Владикавказе задержали 49-летнего нейропсихолога. Мужчину подозревают в разращении детей, сообщает «Сапа 15»:

Недавно в полицию обратились мамы двух мальчиков в возрасте пяти и шести лет. Один из них рассказал матери о произошедшем спустя несколько месяцев, а вторая женщина сама обратила внимание на странности в поведении сына.

Оба мальчика имеют особенности развития и посещали одного специалиста, тот не позволял родителям присутствовать на занятиях с детьми, утверждая, что так будет эффективнее. Что именно происходило в его кабинете, не уточняется, однако известно, что психолог запрещал пострадавшим рассказывать об этом.

В итоге мужчину задержали, он дал признательные показания и стал фигурантом уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера. Вероятно, потерпевших может быть больше. Расследование продолжается.

Ранее учительница изнасиловала 12-летнего ученика на вечеринке и получила срок.