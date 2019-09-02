В Госдуме отреагировали на заявление министра обороны Польши о репарациях

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что из-за «решения России» его страна не получила послевоенные репарации от Германии, сообщает RT.

По его мнению, в данный момент Польша является «рупором» всей политики Европы и США против России. В связи с этим происходит переоценка исторических моментов, связанных с Польшей и Россией.

«На сегодняшний момент каждый из политиков Польши считает своим долгом отметиться», — сказал Водолацкий.

Депутат также заявил, что ожидать здравых мыслей и предложений от Польши не стоит, потому что страна явно нацелена на установки США и других стран.

Ранее сообщалось, что польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну.