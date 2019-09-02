Британский премьер Борис Джонсон завел собаку из приюта

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон завел собаку из приюта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в понедельник, 2 сентября, на территорию резиденции на Даунинг-стрит прибыл 15 месячный щенок породы джек-рассел. Питомца в красном перенесоке внесли в дом премьера сотрудники канцелярии.

Джонсон забрал собаку в одном из приютов организации Friends of Animals (FOAW) в Уэльсе. Пока не известно, какую кличку политик дал своему новому другу.

Представители организации рассказали, что животное бросил заводчик, в приюте он рос рядом с кошками. Известно также, что щенок уже встретился с котом Джонсона Ларри.

Ранее сообщалось, что кот британских премьеров Ларри отказался дружить с группой детей.