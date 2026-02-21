Список требований к Москве, составленный главой евродипломатии Каей Каллас, никак не повлияет на позицию России по участию Евросоюза в переговорах по Украине. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

Издание отмечает, что документ содержит лишь список антироссийских пожеланий, который представляет собой безоговорочную капитуляцию, что точно не поможет Европе сесть за стол переговоров.

«Россия, которая внешне проводит довольно жесткую реальную политику, даже не предоставит ЕС место за столом переговоров. А средств, чтобы заставить ее поступить иначе, у Евросоюза нет», — отмечается в материале.

Автор публикации уверен, что истинная цель ЕС — это не заключение мира, а продолжение военных действий на Украине.

До этого Каллас заявила на пресс-конференции, что Евросоюз «хочет видеть уступки со стороны России» по урегулированию на Украине. Глава евродипломатии призвала «перенести акцент» на сторону, которая «несет ответственность» за военные действия.

Как сообщили СМИ, 19 февраля Каллас направила странам ЕС ультимативный список требований к России, включающий вывод войск и компенсации ущерба Украине и Европе. В Кремле отметили, что такие заявления показывают то, что «век золотой дипломатии для европейского континента» не пришелся на время полномочий Каллас. В Совфеде заявили, что после таких требований над «ней опять все смеются». А канцлер Германии Фридрих Мерц заметил, что налаживание диалога с президентом России Владимиром Путиным в настоящее время «практически невозможно».

