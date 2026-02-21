В российском военном мессенджере доступны обмен текстовыми сообщениями, видеозвонки, конференц-связь и передача файлов любого объема и расширения, а сама система работает по защищенным каналам связи. Об этом сообщил РИА Новости командир взвода одного из подразделений группировки войск «Восток» с позывным «Гектор».

По словам военнослужащего, используется отечественный мессенджер, функционирующий по каналам связи, защищенным сертифицированными средствами. Он отметил, что система позволяет в полной мере выполнять поставленные боевые задачи.

«Гектор» уточнил, что в мессенджере реализованы видеозвонки, конференц-связь, обмен текстовыми сообщениями, а также отправка файлов любого объема и расширения.

Также сообщается, что расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожил укрепрайон ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Днепропетровской области.

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявлял, что находящиеся на вооружении ВС РФ системы управления и связи обеспечивают устойчивый обмен информацией по закрытым каналам.

Ранее в России создали аналог системы Starlink.