На Бали похитили сыновей украинских авторитетов

«Ракурс»: на Бали за похищенного сына вора в законе с Украины требуют $10 млн

На Бали неизвестные похитили сыновей украинских воров в законе, за одного из них требуют выкуп в размере $10 млн. Об этом сообщает украинское издание «Ракурс».

Речь идет о Ермаке Петровском и Игоре Комаровском — сыновьях украинских криминальных авторитетов. Как утверждает издание, к похищению якобы причастны неизвестные выходцы из Чечни. Петровскому удалось сбежать, тогда как Комаровский остается в заложниках.

Как отмечается в публикации, похитители нанесли Комаровскому телесные повреждения. Его родителям выдвинуто требование о выплате $10 млн.

Также в материале говорится, что Петровский и Комаровский, по некоторым данным, могут быть связаны с деятельностью украинских мошеннических кол-центров, работающих против россиян.

До этого в Сингапуре мужчина инсценировал собственное похищение ради выкупа. Дядя мужчины получил сообщения с требованием выкупа в размере $2300. К сообщениям прилагались фотографии, на которых «похищенный» был связан.

Сотрудники полицейского подразделения организовали оперативные поисковые мероприятия. В течение трех часов после получения информации о предполагаемом похищении мужчину обнаружили в районе Марина-Бей живым и невредимым.

Ранее мужчина выдумал ограбление, потому что потерял деньги и испугался реакции жены.