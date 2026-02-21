Новое заявление главы евродипломатии Каи Каллас о списке требований к России пропитано отчаянием президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, судя по реакции украинского лидера, его нецензурной лексике в отношении России, совершенно понятно, что Каллас пытается ему помочь.

Меркурис считает, что глава евродипломатии до конца не осознает, что положение дел на фронте склоняется не в пользу Украины, и требовать что-то у России нерационально.

Аналитик добавил, что украинцы были потрясены тем, что им нужно быть очень сговорчивыми, в том числе и по вопросу вывода войск из Донбасса.

19 февраля Каллас направила странам ЕС ультимативный список требований к России, включающий вывод войск и компенсации ущерба Украине и Европе. В Кремле отметили, что такие заявления показывают то, что «век золотой дипломатии для европейского континента» не пришелся на время полномочий Каллас.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюзу нужны уступки со стороны России для мира на Украине.