Силы ПВО за ночь сбили 77 украинских беспилотников над регионами России

Минобороны: за ночь над регионами России и Азовским морем сбили 77 дронов

Силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО сбили 24 БПЛА над Краснодарским краем и 13 — над республикой Крым. Еще девять беспилотников уничтожены над Курской областью и девять — над Ростовской областью.

Над Белгородской областью перехвачены восемь дронов, над Самарской областью — пять. Четыре БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря. Также по три беспилотника уничтожили над Саратовской областью, по одному — над Волгоградской и Воронежской областями.

До этого сообщалось, что украинские беспилотники атаковали город Воткинск в Удмуртской Республике. Было слышно минимум три взрыва, после чего очевидцы видели дым в одном из районов города. Один из объектов в Удмуртии получил повреждения в результате атаки беспилотников.

Ранее российские войска за три часа сбили 48 украинских дронов над югом страны и Азовским морем.