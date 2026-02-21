Размер шрифта
В Удмуртии при атаке ВСУ беспилотниками пострадали 11 человек

Минздрав: в Удмуртии 11 человек ранены в результате атаки ВСУ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объект в Удмуртии, в результате чего пострадали 11 человек. Об этом сообщает руководитель Минздрава региона Сергей Багин в Telegram-канале.

«Состояние двух пациентов оценивается как средней степени тяжести, а одного — как тяжёлое», — говорится в официальном сообщении.

До этого глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что один из объектов в Удмуртии получил повреждения в результате атаки беспилотников, есть пострадавшие. В данный момент на месте атаки работают оперативные службы, добавил глава республики.

Вечером 20 февраля беспилотники также атаковали Краснодарский край. В Краснодаре один человек пострадал в результате падения фрагментов дрона. Кроме того, упавший украинский беспилотник взорвался рядом с пассажирским автобусом, разбив стекла и перепугав пассажиров.

Ранее БПЛА атаковали территорию предприятия под Белгородом.
 
