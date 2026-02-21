Оптимальный размер финансовой подушки вырос

Для семьи со средним доходом разумным «гигиеническим» минимумом финансовой подушки сегодня является сумма, покрывающая 4-6 месяцев базовых расходов (обязательных трат: еда, ЖКХ, платежи по кредитам, связь). Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«В условиях турбулентности рынка труда трехмесячный запас, который считался нормой ранее, может оказаться недостаточным для комфортного поиска новой работы без потери в качестве жизни.

Собирать такую подушку на фоне высокой инфляции нужно агрессивно, используя магию сложного процента и инструменты с высокой ликвидностью», — отметил Трепольский.

Он посоветовал россиянам открывать счета с ежедневным остатком: позволяют докладывать и снимать деньги без потери процентов. Также финансист рекомендовал открыть также короткие вклады на три-шесть месяцев — они дают максимальную ставку и позволяют быстро переложить деньги, если ключевая ставка снова вырастет.

По словам эксперта, нельзя копить деньги «под матрасом». При двузначной инфляции деньги должны работать с первого же отложенного рубля, подчеркнул Трепольский. Оптимальная стратегия: автоматический перевод 10-15% с каждого поступления дохода на отдельный высокодоходный счет, констатировал финансист. Это превращает накопление в «неизбежный» процесс, исключая фактор человеческой слабости, заключил эксперт.

