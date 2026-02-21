Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Бизнес

Оптимальный размер финансовой подушки вырос

Трепольский: сбережения семьи со средним доходом должны покрывать полгода расходов
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Для семьи со средним доходом разумным «гигиеническим» минимумом финансовой подушки сегодня является сумма, покрывающая 4-6 месяцев базовых расходов (обязательных трат: еда, ЖКХ, платежи по кредитам, связь). Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«В условиях турбулентности рынка труда трехмесячный запас, который считался нормой ранее, может оказаться недостаточным для комфортного поиска новой работы без потери в качестве жизни.
Собирать такую подушку на фоне высокой инфляции нужно агрессивно, используя магию сложного процента и инструменты с высокой ликвидностью», — отметил Трепольский.

Он посоветовал россиянам открывать счета с ежедневным остатком: позволяют докладывать и снимать деньги без потери процентов. Также финансист рекомендовал открыть также короткие вклады на три-шесть месяцев — они дают максимальную ставку и позволяют быстро переложить деньги, если ключевая ставка снова вырастет.

По словам эксперта, нельзя копить деньги «под матрасом». При двузначной инфляции деньги должны работать с первого же отложенного рубля, подчеркнул Трепольский. Оптимальная стратегия: автоматический перевод 10-15% с каждого поступления дохода на отдельный высокодоходный счет, констатировал финансист. Это превращает накопление в «неизбежный» процесс, исключая фактор человеческой слабости, заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили об очередном падении ставок по вкладам.
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!