Расписание россиян на Олимпиаде-2026 в Милане 21 февраля

Россияне выступят в лыжных гонках и конькобежном спорте на ОИ-2026 21 февраля
РИА Новости

Два российских спортсмена выступят на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии 21 февраля.

Лыжник Савелий Коростелев проведет свою последнюю гонку на Играх, приняв участие в масс-старте. Соревнование стартует в 13:00 по московскому времени.

Конькобежка Анастасия Семенова так же выступит в масс-старте. Ее соревнование начнется в 17:50 мск.

Уже вне соревновательного процесса на лед выйдет российская фигуристка Аделия Петросян. По итогам личного турнира в женском одиночном катании она заняла шестое место и получила приглашение на гала-концерт, который начнется в 22:00 мск. Она выступит под песню певицы Шакиры.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Спортсмены сумели завоевать пока только одну медаль — ски-альпинист Никита Флиппов выиграл серебро.

Ранее Филиппов прокомментировал решение МОК не дарить россиянам смартфоны на ОИ.
 
