Степашин раскрыл, о чем Путин просил Ельцина после назначения директором ФСБ

Степашин вспомнил, как Путин каждые выходные ездил к больному отцу в Петербург
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Владимир Путин после назначения директором ФСБ в 1998 году попросил Бориса Ельцина разрешить ему каждую неделю ездить в Санкт-Петербург к тяжело болевшему отцу. Об этом ТАСС сообщил Сергей Степашин, который в тот период возглавлял МВД, а позднее занимал пост премьер-министра.

Степашин назвал порядочность одной из ключевых черт Путина и привел эпизод из 1990-х годов. По его словам, когда Путин был назначен директором ФСБ, он обратился к президенту с единственной просьбой — позволить ему каждые выходные ездить в Петербург. Тогда, отметил Степашин, он находился с Путиным в очень близких отношениях.

Как рассказал Степашин, Ельцин поинтересовался, зачем нужны еженедельные поездки. Путин объяснил, что его отец тяжело болел, и он приезжал к нему каждые выходные, фактически выполняя обязанности санитара в течение двух дней. В этом, подчеркнул Степашин, и проявился характер человека.

Отец президента — Владимир Спиридонович Путин — прожил до 1999 года. Ему было 88 лет.

Будущий президент России переехал в Москву из Санкт-Петербурга в 1996 году после назначения заместителем управляющего делами президента РФ. В марте 1997 года он занял пост заместителя главы Администрации президента, а в мае 1998 года стал первым замглавы АП.

В июле 1998 года Путин был назначен директором ФСБ, а с марта 1999 года одновременно исполнял обязанности секретаря Совета безопасности. В августе 1999 года он возглавил правительство РФ, сменив на посту председателя кабмина Сергея Степашина, руководившего правительством с мая по август того же года.

Ранее в Петербурге нашли информацию о старшем брате Владимира Путина.
 
