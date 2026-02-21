Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Бизнес

Названы последствия освобождения чаевых от НДФЛ

Экономист Щербаченко: доход официантов вырастет почти на 20% из-за чаевых без НДФЛ
Shutterstock

В случае освобождения чаевых от налога на доходы физических лиц доход официантов вырастет на сумму НДФЛ, который сейчас достигает 13-22%. Об этом «Газете.Ru» сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) 7 февраля предложил не взимать НДФЛ с чаевых, в том числе перечисленных с помощью безналичных сервисов и платформ. Он направил соответствующее обращение министру финансов Антону Силуанову.

«С одной стороны, чаевые — это нерегулярная часть дохода работника, а с другой стороны, чаевые — это благодарность потребителей. Если человека хорошо обслужили, вкусная кухня, приятная атмосфера, то люди оставляют чаевые. Таким образом, идея исключить из чаевых НДФЛ имеет свою значимость для работников сферы общепита: это позволит получать больше доходов, который будут выше на размер суммы уплаченного налога (НДФЛ). Согласно инициативе, предлагается предлагает освободить от НДФЛ чаевые, полученные от физических лиц, в том числе при использовании безналичных сервисов и платформ», — отметил Щербаченко.

По его словам, чаевые, которые клиенты оставляют официантам (в виде наличных или перечисляя с карты гостя на карту официанта), представляют собой дарение денежных средств. Согласно Налоговому кодексу, деньги, полученные физлицом от любого другого физлица (независимо от родства) в рамках договора дарения, освобождаются от НДФЛ. Соответственно, с чаевых НДФЛ не удерживается, подчеркнул Щербаченко.

По его словам, сейчас чаевые, оплаченные безналично, поступают изначально на счет организации, и далее компания должна оплатить НДФЛ, что снижает доход, который получает официант.

Ранее россияне стали чаще оставлять безналичные чаевые.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!