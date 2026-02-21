Названы последствия освобождения чаевых от НДФЛ

В случае освобождения чаевых от налога на доходы физических лиц доход официантов вырастет на сумму НДФЛ, который сейчас достигает 13-22%. Об этом «Газете.Ru» сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) 7 февраля предложил не взимать НДФЛ с чаевых, в том числе перечисленных с помощью безналичных сервисов и платформ. Он направил соответствующее обращение министру финансов Антону Силуанову.

«С одной стороны, чаевые — это нерегулярная часть дохода работника, а с другой стороны, чаевые — это благодарность потребителей. Если человека хорошо обслужили, вкусная кухня, приятная атмосфера, то люди оставляют чаевые. Таким образом, идея исключить из чаевых НДФЛ имеет свою значимость для работников сферы общепита: это позволит получать больше доходов, который будут выше на размер суммы уплаченного налога (НДФЛ). Согласно инициативе, предлагается предлагает освободить от НДФЛ чаевые, полученные от физических лиц, в том числе при использовании безналичных сервисов и платформ», — отметил Щербаченко.

По его словам, чаевые, которые клиенты оставляют официантам (в виде наличных или перечисляя с карты гостя на карту официанта), представляют собой дарение денежных средств. Согласно Налоговому кодексу, деньги, полученные физлицом от любого другого физлица (независимо от родства) в рамках договора дарения, освобождаются от НДФЛ. Соответственно, с чаевых НДФЛ не удерживается, подчеркнул Щербаченко.

По его словам, сейчас чаевые, оплаченные безналично, поступают изначально на счет организации, и далее компания должна оплатить НДФЛ, что снижает доход, который получает официант.

Ранее россияне стали чаще оставлять безналичные чаевые.